Москва, , 11:40 — REGNUM Ограничения в связи с эпидемией коронавируса позволили выявить масштабы репродуктивного туризма в России. Об этом 8 декабря заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой («Единая Россия») в Общественной палате РФ на слушаниях на тему «Изменения в законодательстве и проблемы репродуктивного туризма».

«В связи с эпидемией ковида были обнаружены факты, которые говорят о том, что наша страна и большие города в нашей стране сегодня превращены в ячейки для репродуктивного туризма», — заявил Толстой.

«Как это обнаружили? Очень просто: в связи с запретом на въезд иностранцам, мамы, родившие по заказу детей, оказались брошенными в съёмных квартирах. Сегодня расследуется ряд уголовных дел. Это проблема, которая касается, безусловно, и тех женщин, которые родили на заказ, и детей, которые рождены таким образом», — указал он.