Москва, , 11:36 — REGNUM В крупных городах России за 2020 года спрос на услуги курьеров вырос в 2,8 раза, в частности в Челябинске — в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде — в 3,5 раза, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Средняя зарплата курьера составляет 34 тыс. 500 руб. в месяц, максимальная — 80 тыс. руб. Наиболее высокие зарплаты у курьеров в Москве — в среднем 52 тыс. руб. Число вакансий для курьеров за год выросло на 38%.

В Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают в среднем 46 тыс. руб. в месяц, максимально — 75 тыс. руб. Количество вакансий выросло на 24%. Максимальный годовой прирост предложений для курьеров показал Челябинск — рост за год на 306%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени карантинные мероприятия в разы повысили спрос на дистанционную торговлю.

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