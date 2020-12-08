Тбилиси, , 11:36 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 705 штрафов за нарушения правил по борьбе с пандемией. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным министерства, во время комендантского часа правоохранители задержали 106 человек. За это им выписали штраф в размере 2000 лари (около $600). Также 599 жителей были оштрафованы на 20 лари (около $6) за то, что нарушали масочный режим.

В МВД Грузии призвали граждан проявить ответственность перед обществом и соблюдать установленные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, комендантский час в Грузии длится с 21:00 до 05:00. Ношение масок для жителей страны обязательно во всех общественных местах, в том числе на улице.

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