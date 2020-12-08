Волгоград, , 11:47 — REGNUM Очередное рекордное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано 8 декабря в Волгоградской области — 255. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 264 человека, скончались четыре пациента, в целом инфекцию выявили у более чем 29 тысяч граждан, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах лечатся 5956 взрослых и 50 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 630 пациентов. Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 29 тыс. 156, выздоровели 28 тыс. 183 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от осложнений при коронавирусе. Всего в регионе скончались 343 пациента.