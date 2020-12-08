Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Следственный комитет РФ раскрыл хищение около 180 млн рублей при строительстве знаменитого стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, речь идет о поставках систем видеонаблюдения: компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, якобы привлекла в качестве субподрядчика «Группу компаний «Охрана», учредителем которой является предприниматель Алексей Кобыща. Он объявлен в розыск.

Сначала сообщники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем совершили ряд фиктивных сделок через знакомых посредников. В итоге на оборудование потратили на 180 млн рублей больше, чем следовало бы.

«В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», — цитирует Александра Бастрыкина РИА «Новости».

Напомним, стадион на Крестовском острове, который теперь называется «Газпром арена», строился за бюджетный счет. Он был заложен еще в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Предполагалось, что стадион обойдется бюджету в 6,7 млрд рублей, но за неполные 10 лет смета достигла 43 млрд рублей, а по некоторым оценкам — до 50 млрд рублей.

В 2016 году был арестован вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, курировавший стройку. По версии следствия, в 2013 году Оганесян вместе с сообщниками завладел примерно 50 млн рублей. Чиновник свою вину полностью признал.

Стадион был передан футбольному клубу «Зенит» по концессии за 1 рубль на 49 лет.

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