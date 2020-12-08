Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались 26 пациентов, проходящих лечение в ковидных стационарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 декабря.

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Жертвами коронавируса стали 12 женщин в возрасте от 62 до 95 лет и 14 мужчин в возрасте от 49 лет до 91 года. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 1 тыс. 522 человека.

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