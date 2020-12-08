Красноярск, , 11:28 — REGNUM По состоянию на 8 декабря в Красноярском крае коронавирус выявлен у 38 897 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 337 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе края.

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Темп прироста за сутки составил 0,9%. Выздоровели 31 405 человек, в том числе 343 — за сутки.

За весь период в Красноярском крае проведено 1 864 122 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Красноярском крае коронавирус выявили у 332 человек.

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