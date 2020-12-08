Берлин, , 11:25 — REGNUM Разработанная американской компанией Pfizer и её партнёром из Германии BioNTech вакцина от COVID-19, как ожидается, получит разрешение на использование в Европе в начале 2021 года. Об этом 8 декабря сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

"Эта вакцина, возможно, будет допущена и поступит в распоряжение Европы в начале 2021 года», — сказала она в эфире радио Metropol FM.

Меркель также напомнила, что есть вакцина компании Moderna, она «тоже выйдет на рынок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 8 декабря, в Великобритании началась вакцинация населения от COVID-19.

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, процесс вакцинации в стране не будет быстрым. До окончания прививочной кампании жителям Великобритании будет необходимо соблюдать все действующие санитарные требования.