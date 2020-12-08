Москва, , 11:24 — REGNUM Представителей средств массовой информации предупредили о необходимости перед публикацией проверять информацию, касающуюся вакцинации от коронавирусной инфекции. С таким обращением в связи с началом масштабной вакцинации выступил Роскомнадзор.

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В ведомстве напомнили, что эта обязанность СМИ предусмотрена ст. 49 закона «О СМИ». Также ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает недопустимость распространения фейков.

«Обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтверждённой информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что публикация подобной недостоверной общественно значимой информации может привести к тому, что у населения сложится искажённое представление о необходимости прохождения вакцинации. Кроме того, это может дискредитировать деятельность органов управления здравоохранением, а также вызвать недоверие населения к проводимым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции.

«Всё это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан», — подчеркнули в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что объём произведённой в России вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения.