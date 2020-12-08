Стокгольм, , 11:29 — REGNUM В столичном Управлении по инфекционному контролю считают, что Агентство общественного здравоохранения Швеции посылает разнонаправленные сигналы в своих новых карантинных рекомендациях. Эпидемиологи и вирусологи в Стокгольме подчеркивают, что в преддверии Рождества центральные власти должны более четко сформулировать свою позицию в отношении социальных контактов между гражданами. Об этом сообщила газета Expressen.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Напомним, что с 14 декабря местные ограничения, которые фактически действуют во всех ленах Швеции, заменяются общенациональными предписаниями. Новые правила также лягут в основу рекомендаций по празднованию Рождества, которые должны быть представлены 8 декабря.

В новых рекомендациях говорится, что жители Швеции должны ограничить свои общение внутри близкого круга лиц. Однако в следующем абзаце предусмотрено заведение новых знакомств, если такие встречи будут проходить на открытом воздухе.

«Считаем, что надо прояснить — стоит ли встречаться с людьми за пределами близкого круга или этого делать не стоит?», — задалась вопросом представитель Управления по инфекционному контролю в Стокгольме Мария Остлунд.

Читайте ранее в этом сюжете: В AstraZeneca сообщили о задержках в производстве вакцины от COVID-19