Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM Проект реконструкции моста на улице Малышева в Екатеринбурге создан для обоснования технологической части изменений, заявил глава города Александр Высокинский журналистам.

Как передаёт РИА «Накануне», мэр заявил, что в администрации не спорят с критиками проекта. «Проект делается для того, чтобы обосновать только технологическую часть», — цитирует градоначальника издание. Тем не менее, пешеходная и историко-культурная часть тоже разрабатывается, добавил руководитель.

Высокинский допустил, что центр по охране памятников откажет чиновникам в реализации проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается расширение моста до шести полос с отказом от пешеходных дорожек. Планируется организовать подземный пешеходный переход.

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