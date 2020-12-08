Брянск, , 11:36 — REGNUM Новое рекордное число носителей коронавируса выявлено 8 декабря в Брянской области — 174 человека, что на пять больше, чем в предыдущие сутки. Выздоровели ещё 108 пациентов, четверо скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки лаборатории проверили 901 тест на инфекцию, в целом выполнено 318 тыс. 969 исследований. С начал пандемии в Брянской области подтверждено 18 тыс. 569 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 тыс. 293 человека.

Зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 153 пациента.