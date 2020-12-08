Омск, , 11:13 — REGNUM В омском парке имени 30-летия Победы открыт бронзовый монумент военным медикам. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в областном правительстве.

Памятник военным медикам в Омске Omskportal.ru

В церемонии открытия памятника приняли участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и омский губернатор Александр Бурков.

Памятник посвящён подвигу омских медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Инициаторы его создания — ветераны омского здравоохранения.

В годы Великой Отечественной войны в Омске было развернуто 45 госпиталей. Город принял 562 эшелона с ранеными и больными. В эвакогоспиталях проведено более 43,5 тыс. операций и свыше 5 тыс. переливаний крови.

Общая высота памятника — четыре метра. Автор композиции — омский скульптор, член Союза художников России Виталий Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Челябинска могут открыть памятник медикам.

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