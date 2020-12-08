Москва, , 11:13 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 562 человека. Об этом 8 декабря сообщает оперативный штаб Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 106 случаев больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 456 летальных исходов. И на семь случаев меньше, чем 4 декабря, когда был установлен абсолютный максимум по суточной смертности — 569 человек.

Всего в России за время пандемии скончались от COVID-19 44 159 человек.