Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 не смогла выдать 60 FPS (кадров в секунду) в игре Cyberpunk 2077 при настройках Ultra и разрешении 4K. Об этом 7 декабря сообщил портал Tom's Hardware.

Издание отметило, что видеокарта не смогла выдать такую частоту кадров даже при том, что в игре была отключена функция трассировки лучей. В среднем при таких настройках GeForce RTX 3090 смогла выдать 46 FPS, при этом в некоторых моментах частота кадров «проседала» до 39,6 FPS.

Что касается видеокарты RX 6800 XT от AMD, то она заняла в рейтинге лишь четвёртое место, выдав в среднем 33,8 FPS (минимально — 29 FPS) и уступив GeForce RTX 3080 (40,6 FPS; 34,2 FPS).

Напомним, официальный релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря 2020 года. Стоит отметить, что Nvidia GeForce RTX 3090 на сегодня является самой мощной видеокартой, которую могут купить геймеры.

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