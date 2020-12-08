Лондон, , 11:09 — REGNUM В Великобритании сегодня, 8 декабря, началась вакцинация населения от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Отмечается, что первым пациентом, привитым вне рамок клинических испытаний препаратом компании Pfizer и BioNTech, стала 90-летняя женщина.

«Мой совет всем, кому предлагают вакцину, сделать прививку», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания станет первой на Западе страной, начавшей массовую вакцинацию населения против COVID-19. В первую очередь вакцину получат граждане из группы риска.

По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, процесс вакцинации в стране не будет быстрым. До окончания прививочной кампании жителям Великобритании будет необходимо соблюдать все действующие санитарные требования.