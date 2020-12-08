Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Петербурге поставили новый рекорд по суточной смертности от COVID-19. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в Северной столице подтвердили 86 смертей от этой болезни. Это максимальное число подтвержденных летальных исходов за день с начала пандемии.

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Кроме того, Петербург за последние сутки опередил по этому показателю Москву (71 летальный исход).

Ранее максимальное число смертей от ковида за сутки составляло в Петербурге 85 случаев (25 ноября и 1 декабря по итогам предыдущих суток).

Всего за время пандемии в Северной столице от COVID-19, согласно официальной статистике, погибли 5947 жителей. Летальность заболевания составляет сейчас 3,8%.

В России зафиксировали 562 летальных случая за сутки, их общее число достигло 44 159 по стране.

Добавим, в Петербурге количество зараженных коронавирусом к 8 декабря составило 155 628 человек, в России — 2 515 009.

Напомним, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город вплотную приблизился к локдауну: коек для тяжелых больных COVID-19 хватит только до Нового года. В Петербурге активно болеют COVID-19 около 60 тыс. человек. В день госпитализируют по 800 жителей.

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