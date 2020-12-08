Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM За последние сутки в Петербурге коронавирус лабораторно подтвердили у 3734 человек. Об этом 8 декабря сообщает федеральный оперативный штаб. Это на семь случаев заражения меньше, чем днем ранее, и на 19 случаев меньше, чем двое суток тому назад.

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Всего за время пандемии в городе вирус нашли у 155 628 человек.

Выздоровели от COVID-19 за это время в Петербурге 87 969 человек, включая 1811 выписанных в последние сутки. Умерли от ковида около шести тысяч петербуржцев.

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Напомним, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город вплотную приблизился к локдауну: коек для тяжело больных COVID-19 хватит только до Нового года, после чего придется отменять плановую медпомощь, если не удастся сохранить уровень заболеваемости хотя бы на текущем уровне.

В Петербурге активно болеют COVID-19 около 60 тыс. человек. В день госпитализируют по 800 жителей.

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Всего в стране за последние сутки коронавирус обнаружили у 26 097 человек в 85 регионах, общее число зараженных достигло 2 515 009.

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