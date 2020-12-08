Москва, , 10:52 — REGNUM Порядка трети всех пациентов, перенесших COVID-19, испытывают на себе последствия заболевания. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации врачей общей практики Италии Сильвестро Скотти.

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По его словам, среди последствий заболевания — психологические проблемы, слабость, влияние инфекции на состояние внутренних органов.

«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце», — цитирует его РИА Новости.

Сильвестро Скотти посоветовал врачам иметь в виду, что после COVID-19 у пациентов могут развиться осложнения. Речь идет о повреждениях центральной нервной системы, скачках давления, температуры, пульса, нарушениях гормонального статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский вирусолог Дэна Грейсон сообщила, что одним из негативных последствий COVID-19 может быть эректильная дисфункция у мужчин.

По её словам, пациент, даже переболев, не будет в безопасности, поскольку вирус вызывает «потенциально пожизненные осложнения», среди которых — эректильная дисфункция у мужчин.