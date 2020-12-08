Москва, , 11:04 — REGNUM В должности вице-президента ПАО «Роснефть» бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев организовал растрату денежных средств госкомпании. Об этом заявила представитель гособвинения во время оглашения материалов дела в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание суда по делу Виктора Ишаева Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, для реализации своего преступного умысла в 2014 году Ишаев склонил к реализации растраты занимавшего на тот момент пост директора представительства ПАО «Роснефть» в Хабаровске Геннадия Кондратова.

«Согласно продуманному и тщательно разработанному плану, Ишаев должен был склонить Кондратова к реализации преступного умысла», — рассказала прокурор.

По версии следствия, при переезде офиса представительства «Роснефти» в Хабаровск Ишаев решил арендовать помещения у якобы подконтрольной ему компании. Причем сделку планировалось заключить по завышенной цене, отметила прокурор. Договор был заключен без проведения конкурентных процедур — путём закупки у единственного поставщика.

«Ишаев, реализуя свой преступный умысел, потребовал от Кондратова совершить под его руководством растрату денежных средств ПАО «Роснефть». Кондратов, желая угодить Ишаеву, заключил эту сделку», — отметила представитель гособвинения.

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