Абакан, , 10:50 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 в Хакасии запланирована на 2021 год. Как сообщили ИА REGNUM 8 декабря в республиканском минздраве, ожидается, что в январе — феврале будущего года в Хакасию придёт 36 тысяч доз вакцины.

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По словам замминистра здравоохранения региона Олега Ананьевского, нынешней зимой на фоне ситуации с коронавирусом в республике также ожидается приход нового штамма гриппа. В связи с этим остро стоит вопрос вакцинации населения.

В минздраве сообщили, что в Хакасию пришла новая вакцина от гриппа, рассчитанная на 60% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии стартовала вакцинация от COVID-19. До конца текущего года прививку планируют сделать 700 специалистам-медикам, находящимся в группе риска.

Напомним, по состоянию на 8 декабря в Хакасии коронавирус выявлен у 13 514 человек.

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