Челябинск, , 10:50 — REGNUM Заместитель начальника Челябинской дистанции пути стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает уральское следственное управление на транспорте.

Следователи считают, что этот гражданин в октябре 2018 года поручил бригадиру отгрузить железнодорожные рельсы и не отражать их в соответствующих документах. Бригадир погрузил рельсы и вывез их с базы на территорию одной фирмы для укладки в путь необщего пользования.

Преступление выявили сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.