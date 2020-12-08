Москва, , 10:55 — REGNUM Автошколы в 2021 году обяжут в течение пяти дней передавать МВД данные о кандидатах в водители. Это следует из проекта приказа Министерства внутренних дел РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что с 1 апреля 2021 года организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны будут в течение пяти рабочих дней с момента начала обучения учебной группы предоставить уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения список обучающихся. Передача данных будет происходить с соблюдением требований защиты персональных данных.

Если автошкола не предоставит полиции сведений о своих учениках, им могут отказать в сдаче экзаменов на права. В документе указано, что «отсутствие сведений об учебной группе, представляемых в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего порядка», — это основание для отказа в назначении места, даты и времени проведения группового экзамена.

Ещё один повод для отказа — отсутствие у организации лицензии на образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения.

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