Элиста, , 10:49 — REGNUM В Республике Калмыкия свободно 45% коечного фонда, развёрнутого для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

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Прокурорская проверка была проведена на основании ряда публикаций в сети о якобы имевшем место дефиците ковидных коек в республике. В настоящее время в Калмыкии на базе 12 лечебных учреждений развёрнуто 14 инфекционных госпиталей на 1 тыс. 95 коек, из которых 376 оборудованы кислородными точками, включая 58 реанимационных.

«Информация, получившая резонансный характер в сети интернет, не подтверждена», — уточнили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что, по данным на 7 декабря, в Калмыкии лечение в ковидных госпиталях получает 691 пациент. В тяжёлом состоянии находятся 20 человек.

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