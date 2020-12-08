Благовещенск, , 10:48 — REGNUM В Амурской области за последние 24 часа выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 147). За весь период пандемии в регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 12 576 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 1,2%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 109 человек болеют ОРВИ, 27 — пневмонией, девять жителей Приамурья переносят заболевание бессимптомно.

За всём время в Приамурье провели более 610 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в области не зафиксировано новых случаев смертей пациентов от COVID-19. На 8 декабря скончались 98 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал проверить качество и своевременность оказания медицинских услуг на Курильских островах.