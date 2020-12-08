Москва, , 10:50 — REGNUM Наиболее морозной с начала нынешней зимы стала ночь на 8 декабря в столице России. Об этом 8 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, приводимым РИА Новости, в условиях связанного с антициклоном аномально высокого атмосферного давления, превышающего норму на 20 мм рт. столба, в ночь на 8 декабря в Москве и Подмосковье усилился мороз.

«В Москве к 9 утра воздух остыл до минус 10,0, что почти на 2 градуса ниже положенной многолетней нормы декабря. В столичном регионе столбики минимальных термометров колебались от минус 8,1 до минус 14,9», — уточнил Тишковец.

Также он добавил, что наиболее холодно было в традиционном «полюсе холода» Московской области — Черусти, в котором столбики термометров показали — 17,1 °C.

«Таким образом, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, предыдущая самая низкая температура — минус 9,3 — была зафиксирована накануне, 7 декабря», — подчеркнул синоптик.

Кроме того, он указал, что сибирский антициклон пробудет в столичном регионе до конца недели и поэтому статус наиболее морозной ночи в нынешнюю зиму может измениться.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 8 декабря ожидается до пяти градусов мороза.