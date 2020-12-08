Москва, , 10:43 — REGNUM На сегодняшний день в рамках пострегистрационных испытаний уже почти 770 добровольцев в возрасте от 18 лет, включая людей старше 60 лет, получили первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции научного центра «Вектор». Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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В организации уточнили, что первой дозой вакцины привито 672 добровольца из 3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет. Также вакцину получили 96 из 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании препарата на людях старше 60 лет.

«Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», —уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в России после регистрации стартовали клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор». Исследования пройдут на базе медицинских учреждений в пяти субъектах РФ: в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

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Напомним, ранее в начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что объём произведённой в России вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения.

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