Челябинск, , 10:42 — REGNUM В Челябинской области планируется нарастить ежегодные объёмы ввода жилья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В 2020 году власти ожидают сдачи 1,58 млн кв. метров. В 2021-м планируется построить 1,67 млн, а затем до 2030 года — вводить каждый год не меньше 2,8 млн кв. метров.

Также чиновники обещают вкладывать больше средств в социальную инфраструктуру. На эти цели они надеются привлекать и федеральное финансирование. Как сообщало ИА REGNUM, власти региона предлагают и продлить действие программы льготной ипотеки до 2022 года. Соответствующие предложения в правительство РФ уже готовятся.

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