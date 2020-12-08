Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 26,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 26 567 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 9 703 770.

Также сообщается, что за это же время в Индии 385 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 140 958.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 178 046 человек вылечились от нового заболевания, 39 045 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки был выявлен 32 981 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.