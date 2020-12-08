Астрахань, , 10:34 — REGNUM В Астрахани в областной детской клинической больнице имени Н. Н. Силищевой пять детей, пострадавших от отравления хлором в бассейне «Динамо», переведены из реанимации в обычные палаты. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 декабря в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Под наблюдением остаются 20 детей в состоянии средней степени тяжести. В Городской клинической больнице № 3 имени Кирова также находятся 12 взрослых пациентов, их состояние — стабильное.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря число госпитализированных после отравления химикатами в бассейне спорткомплекса «Динамо» выросло до 32.

После ЧП было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, сотрудники бассейна нарушили технологию очистки воды, что привело к выбросу химикатов. Их уровень почти в 25 раз превышал допустимый показатель.

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