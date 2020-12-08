Донецк, , 10:37 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки не нарушали режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), однако два раза нарушили условия дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня. Об этом 8 декабря рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что в 10:50 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Шумы было зафиксировано проведение инженерных работ силовыми украинскими ведомствами, а в 17:00 в районе населенного пункта Водяное было отмечено 2 взрыва в результате проведения инженерных работ ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря депутаты от украинской партии «Слуги народа» внесли в Верховную раду законопроект №4467, который должен продолжить действие закона об особом порядке местного самоуправления в «отдельных районах» Донбасса до 31 декабря 2021 года.