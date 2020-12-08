Москва, , 10:36 — REGNUM Сторона защиты бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева выступила с ходатайством проводить судебный процесс над ним без присутствия СМИ. Об этом 8 декабря передает корреспондент ИА REGNUM из зала Замоскворецкого районного суда Москвы, где рассматривает данное дело.

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев и экс-директор представительства ПАО «Роснефть» в Хабаровске Геннадий Кондратов обвиняются в растрате 7,5 млн рублей. По мнению адвокатов подсудимых, процесс должен проходить без представителей СМИ, сославшись на рекомендации Мосгорсуда и тот факт, что Ишаев является пожилым человеком, в связи с чем он входит в группу риска, наиболее подверженных риску заражения коронавирусной инфекцией.

«У нас имеется ходатайство по поводу удаления из зала прессы. В судебном процессе имеют право присутствовать только стороны и лица, относящиеся к судебному процессу. Я считаю, что лица, присутствующие здесь, не соблюдают введенную социальную дистанцию. Второе — грубо нарушается постановление от 13 ноября. Думаю, присутствие прессы, которая ведет аудиозапись, является неприемлемым», — заявила адвокат Кондратова.

Это ходатайство поддержали также оба подсудимых и сторона защиты Ишаева.

«Мы тщательно следим за нераспространением коронавируса и нашему подзащитному под 73 года, и он страдает целым рядом заболеваний», — отметила адвокат экс-губернатора Хабаровского края.

Представитель потерпевшей стороны — ПАО «Роснефть» не стал возражать, однако сторона обвинения выступила против этого. В итоге суд отклонил ходатайство стороны защиты, пояснив, что постановление Мосгорсуда о необходимости участия исключительно сторон процесса носит рекомендательный характер

По версии следствия в период с 2014 по 2019 год Ишаев, занимая пост вице-президента «Роснефти», обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией об аренде помещения площадью в 280 квадратных метров, которое использовалось под представительство компании в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов.

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