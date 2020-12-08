Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити снял для Xbox сюрреалистичную рекламу, в которой появился главный герой серии игр Halo. Ролик был опубликован 7 декабря на YouTube-канале Xbox.

Видео получило название Lucid Odyssey. В нём снялась известная стримерша MoonLiteWolf, которой, по сюжету ролика, снится сон. В один из моментов этого сна в кадре появляется Мастер Чиф в роли диджея, использующего в качестве пульта Кольцо (мегаструктура из Halo). Самое интересное происходит в тот момент, когда персонаж снимает шлем.

Стоит отметить, что ранее Xbox выпустила подобную рекламу, в которой Мастер Чиф был показан в снах собак. Новые консоли компании поступили в продажу 10 ноября 2020 года.

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