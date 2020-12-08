Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 10:28 — REGNUM Бюро политического совета партии «Нур Отан» («Свет Отечества») по Актюбинской области Казахстана исключило из своих рядов депутата областного маслихата (совета) Аркадия Ни. Об этом сообщили в пресс-службе областного филиала партии.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что в отношении депутата начато досудебное расследование за преступление против личности.

В настоящее время Ни водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщили в полиции.

Отметим, ряд казахстанских СМИ сообщил, что предприниматель, депутат маслихата Актюбинской области задержан по подозрению в сексуальной связи с 15-летей девочкой.