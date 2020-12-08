Бали, Индонезия, , 10:24 — REGNUM Трое иностранных граждан получили индонезийское гражданство после длительного пребывания в стране, сообщает Antara.

В региональном отделении министерства юстиции и прав человека на Бали выразили надежду, что трое иностранных граждан станут добропорядочными индонезийскими гражданами и будут подчиняться законам государства, служить нации и поощрять развитие национального образования и культуры.

Известно, что индонезийское гражданство получил Альдо Андреа Сай Крозерио, который родился в Денпасаре, на Бали, его мать — индонезийка, а отец — итальянец. Индонезийское гражданство также получил Марио Иорио родом из Италии, который проживает в Индонезии около 33 лет. Викрам Си Вики Калра, получивший гражданство Индонезии, родился в Джакарте, но оба его родителя иностранные граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные дожди, обрушившиеся на индонезийскую провинцию Ачех, привели к наводнениям в шести районах.

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