Брянск, , 10:35 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до 20 декабря 2020 года в Брянской области, сообщили 8 декабря в пресс-службе правительства региона. 36,7% от всех выявленных случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю приходится именно на неработающих граждан и пенсионеров.

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Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания пенсионеров или в садовых домах. До 20 декабря гражданам старше 65 лет необходимо минимизировать выходы на улицу.

В Брянской области в среднем делают 579 КТ-исследований в сутки. Госпитализированы с подтверждённым положительным тестом на коронавирус 1379 человек, из них 94 находятся в реанимации, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Всего в регионе на 7 декабря выявлено 18 тыс. 395 носителей инфекции, выздоровели 16 тыс. 185 человек, скончались 149 пациентов.