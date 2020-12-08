Тбилиси, , 10:20 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 4673 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 8 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 169 649 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 141 392 победили инфекцию, в том числе 3893 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 1576 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 36 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6829 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3759. На карантине находятся 1186 человек.

Стоит отметить, что в Грузии по данным на 7 декабря за сутки выявили 2501 носителя SARS-CoV-2, что стало самым низким результатом с 5 ноября. Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе объяснил это тем, что накануне было проведено гораздо меньше тестов на коронавирус, чем в предыдущие дни.

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