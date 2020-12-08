Новосибирск, , 10:15 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 8 декабря, за минувшие сутки выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 178 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 66 лет, 68 лет, 75 лет и женщины в возрасте 70 лет и 74 года. Всего в регионе умерли 798 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 199 человек, на ИВЛ — 55 пациентов».

Всего в регионе, выявлено 24 119 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1465 детей, 19 699 пациентов выздоровели (+197 за сутки).