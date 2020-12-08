Киев, , 10:16 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 10 811 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 832 758.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 195 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 13 928.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 436 564 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине был выявлен 8641 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.