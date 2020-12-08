Стокгольм, , 10:13 — REGNUM Отдельные представители еврейской общины в Швеции требуют, чтобы власти страны законодательно запретили деятельность так называемых «расистских» организаций. Об этом сообщила газета Fria Tider.

В частности, председатель Еврейского совета Швеции Арон Верстендиг намерен добиваться запрета для «расистов» создавать публичные объединения и продвигать ксенофобские взгляды. Он считает, что Швеция должна последовать примеру Финляндии, где работа подобных организаций, в чьем основании лежит идеология антисемитизма, запрещена.

Отмечается, что за последние годы расистские организации все более активно продвигают свою радикальную повестку. Эти организации проводят больше публичных мероприятий по всей стране, а расистская пропаганда становится все более распространенной в интернете.

Сторонники запрета также указывают на то, что распространяемая ксенофобия угрожает существованию не только еврейского населения Швеции, но и прибывшим в страну беженцам.

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