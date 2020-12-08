Хельсингборг, Швеция, , 10:09 — REGNUM В настоящее время представители местного отделения «Шведских демократов» в Хельсингборге (лен Сконе) противодействуют строительству гигантской мечети в черте города. Об этом со ссылкой на заявление члена партии Понтуса Андерссона сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что 17 ноября члены муниципального совета Хельсинборга проголосовали за продажу 10 тыс. квадратных метров земли местной мусульманской общине для строительства крупной мечети. «Шведские демократы» оказались единственной партией, выступившей против передачи муниципальной земли для сооружения религиозного объекта.

Сейчас местное отделение «Шведских демократов» намерено обжаловать это решение. Ожидается, что строительство мечети обойдется в 44 миллиона крон (4,3 млн). «Шведские демократы, ссылаясь на свои источники, заявляют, что мусульманская община Хельсингборга обладает поддержкой иностранного финансиста, однако его личности и страна происхождения не раскрываются.