Кызыл, , 10:08 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии, таким образом, достигло 13 257, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 76 человека. На ИВЛ находится 4 пациента, на НИВЛ — 12. За последние сутки госпитализировано 62 человека», — добавили в Минздраве.

Тем временем, за сутки выздоровели 150 пациентов. Всего к настоящему времени, по данным портала стопкоронавирус. рф, коронавирус побороли около 12 тыс. местных жителей. Жертвами COVID-19 стали 152 человека.

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