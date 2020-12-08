Псков, , 10:11 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявлено 335 новых носителей коронавирусной инфекцией, что на 51 случай больше, чем было зафиксировано сутками ранее. Губернатор региона Михаил Ведерников связывает этот рост с расширением охвата тестированием.

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По его словам, согласно данным за 7 декабря, в Псковской области было проведено более 17 000 исследований, ввиду чего число новых случаев оказалось таким высоким.

«Много обращений по работе системы здравоохранения — проблемные вопросы известны. Прорабатываем принятие таких решений, чтобы сохранить здоровье граждан и экономику региона, а также уменьшить нагрузку на врачей», — отметил губернатор Псковской области.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 15 047 инфицированных коронавирусом жителей, из них 7451 уже выздоровели, в том числе 184 за прошедшие сутки, 77 человек умерли.

Ранее, напомним, резкий однократный рост числа новых случаев в регионе произошел после обработки «зависших» тестов.

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