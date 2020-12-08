Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Бары, кафе и объекты общественного питания Санкт-Петербурга запустили «Карту сопротивления» санитарным ограничениям. Специальный сайт начал работать с 4 декабря.

«Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится на сайте проекта. Отмечается, что ряд заведений работает в режиме «закрытых дверей».

По состоянию на 8 декабря на карту нанесено более 100 объектов. Администрация этих заведений открыто выступает против решения властей полностью прекратить работу объектов общественного питания в преддверии Нового года.

Отметим, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общественного питания должны закрываться с 19:00. С 30 декабря по 3 января работа кафе и ресторанов полностью запрещается.

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что проект станет хорошим подспорьем для проведения проверок.

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