Петропавловск-Камчатский, 8 декабря 2020, 10:03 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 31 декабря нерабочим днём.
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На брифинге с журналистами глава региона сообщил, что вместо 31 декабря рабочей станет суббота — 26 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, жители регионов РФ, в которых 31 декабря по решению местных властей останется рабочим днём, конечно расстроятся, но в большинстве организаций последний день года является рабочим лишь условно, считает депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ).