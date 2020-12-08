Челябинск, , 10:01 — REGNUM В Челябинской области за 7 декабря выявили ещё 13 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Эти новые данные приводит оперштаб.

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Восемь человек скончались от COVID-19. Среди них женщины 79, 84 и 87 лет, а также мужчины 60, 61 (двое), 67 и 72 лет.

Ещё пять человек ушли из жизни от других заболеваний. У 65-летнего мужчины были хронический бронхит и очаговый пневмосклероз, у 84-летнего — сахарный диабет, а также атеросклероз аорты и коронарных артерий, у 75-летнего — сахарный диабет и мелкоочаговый кардиосклероз, у 73-летнего — хронический бронхит, атеросклероз аорты и атеросклероз коронарных артерий, а у 78-летнего — хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертония.