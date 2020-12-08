Ханты-Мансийск, , 10:00 — REGNUM В Югре начинается первый этап вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

На первом этапе вакцинация пройдёт для людей групп риска — для врачей, учителей, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников, чья работа связана с оказанием услуг населению.

«До конца этой недели в регион поступит следующая партия противоковидной вакцины «Спутник V», вакцинация будет добровольной, бесплатной. Мной приняты решения и даны соответствующие поручения о разработке и внедрении электронного прививочного сертификата. С включением в него памятки для лиц, в отношении которых проводится вакцинация, особенности режима труда, отдыха, иные правила», — отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова на оперативном штабе.