Уфа, , 10:01 — REGNUM Новый клинический инфекционный центр в Стерлитамаке примет первых пациентов после 12 декабря. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 7 декабря на территории этого центра заложили «Аллею здоровья». На торжественной церемонии мэр Стерлитамака Владимир Куликов от имени горожан поблагодарил всех за проделанный труд.

По его словам, когда пандемия коронавируса пройдет, муниципалитет получит хорошую современную больницу. Решение о строительстве этого центра было правильным: в нем будут спасать жизни.

Сообщается, что госпиталь, площадь которого составляет 15 тысяч кв. метров, готов принять первых пациентов после 12 декабря. Он уже оснащен современной медицинской техникой. В нем оборудованы детские и взрослые отделения, хирургический и родильный блоки, а также реанимационные палаты.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, этот инфекционный центр будет полностью задействован. Кроме этого, после пандемии коронавируса Стерлитамак получит серьёзно укомплектованное многопрофильное медучреждение, которого городу очень не хватает.

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