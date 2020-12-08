Нью-Дели, , 09:55 — REGNUM Свыше 500 человек были направлены на госпитализацию на протяжении последних трех дней в городе Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, в котором ранее была зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом 8 декабря сообщил глава правительственной больницы Элуру доктор Мохан, его слова приводит газета Times of India.

«К вечеру понедельника в больницу всего было доставлено 476 человек, из которых 332 были выписаны. В то время как 125 пациентов проходят лечение в нашем стационаре, еще 18 попали в больницы в Виджаяваде и Гунтуре», — заявил он.

Также, как сообщалось в ряде индийских СМИ, всего в Элуру на плохое самочувствие пожаловались 800 человек, однако не всем из них понадобилась медпомощь, один человек скончался.

Кроме того, отмечается, что индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия направило в Элуру группу из трех экспертов, включая вирусолога. Также своих экспертов в города направили индийские Институт медицинских исследований и Национальный институт питания, и представительство Всемирной организации здравоохранения в стране.

При этом известно, что у всех заболевших наблюдались такие симптомы, как рвота, головная боль и боли в спине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой заявил, что медики продолжают выяснять причины данной неизвестной болезни.