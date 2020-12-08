Ставрополь, , 09:53 — REGNUM Почти 29,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на Ставрополье по данным на утро 8 декабря, сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Накануне в крае инфекцию выявили у 231 человека — это третий по величине суточный прирост с начала пандемии.

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За минувшие сутки на Ставрополье выздоровели 268 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего в регионе к настоящему времени болезнь победили более 26,1 тыс. человек, или около 88,3% носителей инфекции. Умерли в крае, по официальным данным, 596 пациентов с COVID-19, трое из них скончались накануне.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ставрополья поручил начать подготовку к прививочной кампании от коронавируса, проведение которой ожидается в 2021 году. Первые в крае пункты вакцинации должны быть созданы в Пятигорске, Ставрополе и Невинномысске.